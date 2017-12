Hervormd Woudenberg: nieuwe kerk in wijk Het Groene Woud

De hervormde gemeente in Woudenberg heeft plannen voor een nieuwe kerk annex diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum in de nieuwbouwwijk Het Groene Woud.

Het beoogde bouwterrein ligt aan de Lindelaan, achter de reformatorische Wartburgschool. Een tweede kerkelijk centrum –naast dat van de Dorpskerk in het centrum– stelt de hervormde gemeente volgens de algemene kerkenraad in de gelegenheid om ook in het oosten van het dorp „kerk in de buurt” te zijn. „Er is in Het Groene Woud inmiddels een nieuwe woonwijk gerealiseerd van 450 woningen”, aldus kerkenraadsvoorzitter Nico Mantel. „De plannen voor verdere uitbreiding van het dorp met nog eens bijna duizend woningen nemen vaste vorm aan. Daar willen we als kerkelijke gemeente ook graag aanwezig zijn.”

Het nieuwe kerkelijk centrum omvat een moderne kerkzaal, een multifunctionele ontmoetingshal, een huiskamer en diverse vergader- en spreekkamers, mede gericht op sociaal-maatschappelijke activiteiten.