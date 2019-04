Hervormd Woudenberg bouwt tweede kerk

De hervormde gemeente in Woudenberg bouwt een kerk in nieuwbouwwijk Het Groene Woud. De algemene kerkenraad heeft dat deze week besloten.

Een tweede kerk –naast de Dorpskerk in het centrum van Woudenberg– stelt de hervormde gemeente volgens de kerkenraad in de gelegenheid ook in het oosten van het dorp „kerk in de buurt” te zijn, zegt voorzitter Nico Mantel. Er is daar al een wijk van 450 woningen gerealiseerd en er wordt inmiddels verder gebouwd voor de uitbreiding van het dorp.

De kerkbouw gaat ongeveer 2,6 miljoen euro kosten. Het kerkgebouw omvat een kerkzaal met circa 450 zitplaatsen, een ruim opgezette multifunctionele ontmoetingshal, een huiskamer en diverse vergader- en spreekkamers. De nieuwbouw zal ook worden benut voor diaconale en sociaal-maatschappelijke activiteiten, zoals mogelijk een inloophuis.

De hervormde gemeente telt circa 2000 leden, verdeeld over twee wijken. De nieuwe kerk wordt vooral het centrum voor de wijkgemeente met meer eigentijds vormgegeven erediensten, terwijl de andere, klassiek ingestelde wijk in de Dorpskerk en verenigingsgebouw Eben-Haëzer blijft. Beide wijken gaan wel gebruikmaken van beide kerkgebouwen.

De hervormde gemeente gebruikte het bouwterrein aan de Lindelaan, achter de reformatorische Wartburgschool, de afgelopen jaren al voor de jaarlijkse vakantiebijbelweek en andere missionaire activiteiten.

