Hervormd Putten organiseert buitendiensten

De hervormde gemeente in Putten begint vanaf zondag met het organiseren van kerkdiensten in de buitenlucht.

De diensten vinden plaats op het parkeerterrein van de Zuiderkerk; een nabijgelegen weiland wordt gebruikt als parkeerplaats. De Zuiderkerk ligt in het buitengebied van Putten. Er worden drie diensten per zondag georganiseerd, in de ochtend, middag en avond. Per dienst kan de gemeente 500 bezoekers ontvangen.

Door de ruimte van het buitenterrein kan aan de afstandsregels „ruimschoots worden voldaan”, aldus de initiatiefnemers. Er zal ook gezongen worden. In de ochtend- en middagdienst wordt daarbij een elektronisch orgel gebruikt, in de avonddienst een muziekcombo. De predikant staat op een trailer. De collecte vindt plaats bij de ‘uitgang’ middels oude melkbussen.

De gemeente heeft een gedetailleerd protocol opgesteld voor buitendiensten, dat goedgekeurd is door de burgerlijke gemeente. Vrijwilligers dragen zorg voor onder meer het regelen van verkeer, ontsmetten van de zitplaatsen en het begeleiden van mensen naar hun plaats. „We zijn graag bereid ons draaiboek te delen met andere gemeenten als daar behoefte aan is”, zegt mede-initiatiefnemer Jan-Dirk van de Geer.

Ook gasten zijn welkom bij de diensten. Reserveren is nodig om aanwezig te kunnen zijn. De gemeente maakt daarvoor gebruik van de website kerktijd.nl.