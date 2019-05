Hervormd Oude-Tonge bidt voor moslims tijdens de ramadan

Steeds meer christenen grijpen de islamitische vastenmaand ramadan –die afgelopen zondag begon– aan om dertig dagen lang te bidden voor de moslimwereld. Ook leden van de hervormde gemeente Oude-Tonge doen hieraan mee. „Bidden is het krachtigste wapen.”

Honderd gebedsgidsen ”30 Dagen Gebed” deelde de zendings- en evangelisatiecommissie van de hervormde gemeente Oude-Tonge afgelopen zondag uit. „We hadden er tien te weinig”, zegt commissievoorzitter Jacob Jan Dogterom.

Het is voor het derde jaar op rij dat de „brede volksgemeente” –zondags bezoeken zo’n 250 mensen de ochtenddienst– de door zendingsorganisatie Frontiers samengestelde boekjes aan gemeenteleden uitreikt. De nog geen veertig pagina’s tellende gebedsgids portretteert elke dag een moslimland of -volk en reikt telkens drie gebedspunten aan.

Waarom bidt hervormd Oude-Tonge specifiek voor moslims?

Dogterom: „We geven om al onze naasten en voor een eenzijdige focus op een bepaalde groep moeten we waken. Daarom bidden we in de kerk bijvoorbeeld ook voor het koningshuis, voor mensen die ons regeren en voor de Week van het Leven als die wordt georganiseerd.

Het idee om specifiek voor moslims te bidden tijdens de ramadan, opperde enkele jaren geleden iemand tijdens een interkerkelijke bijeenkomst van de plaatselijke hervormde gemeente, gereformeerde gemeente en evangelische gemeente. Als commissie hebben we dat opgepakt, want we vinden dat moslims zeker ons gebed nodig hebben. We hoeven ons dorp niet uit om te ervaren hoe moeilijk het is om onder de moslims in Oude-Tonge te evangeliseren. Wereldwijd zien we dat nog veel sterker. Het Evangelie brengen onder moslims is moeilijk.

Bidden is het krachtigste wapen. We hopen dat gemeenteleden gaan bidden voor de bekering van moslims en ”30 Dagen Gebed” is daarbij een mooie handreiking. We verwachten niet dat iedereen het boekje dagelijks gaat gebruiken. Maar het is al mooi als het eens per week gebeurt.”

Hoe reageren gemeenteleden op het initiatief?

„Het eerste jaar deelden we de boekjes aan iedereen uit. Vorig jaar legden we ze neer op een tafel. Maar toen iedereen naar huis was, bleek dat er nog heel wat exemplaren waren blijven liggen. Dit jaar stonden we daarom bij de deur en nodigden langslopende gemeenteleden uit om mee te bidden voor moslims en vroegen of ze een boekje wilden. De meesten reageerden positief. Er waren echter ook mensen die te kennen gaven dat ze niet veel met moslims hebben of zeiden er niet aan toe te komen. Zeker dat laatste was wel even schrikken.”

Gaan christenen anders naar moslims kijken als ze voor hen bidden?

„Ik denk dat christenen daardoor een meer bewogen hart krijgen voor moslims en hun ogen opengaan voor het feit dat al die vele miljoenen mensen zonder Jezus leven.

Meedoen aan de dertig dagen corrigeert verder ons beeld van de islam als we daarbij uitsluitend aan terreurgroep IS denken. De gebedsgids vergroot het inzicht in de vele moslimvolken, laat zien dat moslims heel divers zijn. Neem de Fulani, het grootste nomadenvolk ter wereld. De Fulani trekken van het oosten van Afrika naar het westen door de Sahel en bestaan voor het overgrote deel uit heel gewone mensen. Ze zijn niet haatdragend en juist heel gastvrij.”

Bidt uw gezin ook dertig dagen voor moslims?

„Mijn vrouw en ik hebben vijf kinderen tussen de 4 en 24 en gebruiken de gebedsgids bij het afsluiten van de avondmaaltijd. Aan tafel leidt het lezen over de verschillende volkeren tot levendige gesprekken en dat is verrijkend. Wel was het in het begin voor de jongste even wennen om met open ogen de gebedspunten te bidden.

Mijn twee oudste dochters hielpen zondag bij het uitdelen van de gidsen. Bij hen staan moslims al op het netvlies, want ze komen net terug van enkele weken evangeliseren in een Centraal-Aziatisch moslimland met Jeugd met een Opdracht. In de weken daarvoor waren zij in Nepal waar het hindoeïsme de belangrijkste godsdienst is. In beide landen is het verboden om te evangeliseren, maar toch bleek het contrast groot. De cultuur in Nepal is heel anders en de mensen staan er meer open voor het Evangelie.”

Wereldwijd gebed voor moslims tijdens ramadan

„Dank God dat Asia Bibi haar land mocht verlaten. Laten we echter doorgaan met het bidden voor onze broeders en zusters in Pakistan die dagelijks worden vervolgd door hardline islamisten.”

Bovenstaand bericht werd deze week gedeeld in de Engelstalige WhatsAppgroep ”30 days of prayer”.

Aanleiding voor de appgroep is de actie ”30 Dagen Gebed” van Frontiers. De internationale zendingsorganisatie roept daarmee christenen wereldwijd op om tijdens de ramadan voor moslims te bidden. Frontiers begeleidt het initiatief met een gebedsgids en een app. „Iedere dag lees je een verhaal dat een volk uit de moslimwereld dichterbij brengt. Je leest ook specifieke gebedspunten voor dat volk.”

Naast de actie van Frontiers –die sinds 1993 bestaat– bestaan er ook andere initiatieven om tijdens de ramadan voor moslims te bidden. Zo brengt stichting Evangelie & Moslims sinds enkele jaren een gebedskalender uit.

Volgens de stichting zien christenen wereldwijd de ramadan „als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus Zich aan hen bekendmaakt.”