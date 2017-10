Hervormd Nieuwer ter Aa bereidt restauratie kerk voor

De dorpskerk van het Utrechtse Nieuwer Ter Aa staat voor een grote ingreep. De hervormde gemeente die in de kerk samenkomt, moet een serie historische kerkramen restaureren; drie zijn er de achterliggende tijd al aangepakt (zie foto).

Daarnaast dient het leien dak van de kerk te worden gerenoveerd. Dat ligt er al zestig jaar op.

Al met al kost de operatie circa 380.000 euro. De helft daarvan moet de hervormde gemeente zelf bijeen zien te krijgen. De provincie Utrecht stelt dat als voorwaarde om mee te betalen aan de restauratie.

Daarnaast maakt de hervormde gemeente zich zorgen over de steeds verder scheefzakkende toren van de kerk. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de kerk onderheid, maar de toren niet. Dat moet nu gebeuren, omdat ook de kerk beschadigd raakt door het scheefzakken van de toren, stelt ouderling-kerkrentmeester H. N. van Eck.

De gemeente Stichtse Vecht heeft inmiddels toegezegd de toren te gaan stabiliseren. De toren werd vorig jaar al aan de buitenkant gerestaureerd.

Aan de hervormde gemeente –aangesloten bij de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk– is ds. G. H. Vlijm verbonden.