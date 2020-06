Hervormd Meerkerk neemt uitgebreide kerk in gebruik

De hervormde gemeente van Meerkerk heeft deze maand haar uitgebreide kerk in gebruik genomen met een bijzondere zondagmorgendienst. Het kerkgebouw heeft nu 460 zitplaatsen, tegenover voorheen 365. Als bij drukbezochte diensten stoelen worden bijgezet, is er plek voor bijna 600 personen.

In de dienst werd de kanselbijbel teruggelegd op zijn vertrouwde plaats, werden drie kinderen gedoopt en legden drie gemeenteleden belijdenis van hun geloof af.

De kerk is deels een laatmiddeleeuws bouwwerk van rond 1400. Het nieuwe aangebouwde gedeelte is modern met veel glas en hedendaagse bouwmaterialen. Nieuwbouw in een oudere bouwstijl was niet toegestaan. Vanuit de kerkzaal is door het glazen plafond heen de kerktoren te zien.

Al langere tijd was er behoefte aan meer zitplaatsen, meer gelegenheid voor de avondmaalsviering en een ontmoetingsruimte. Vooral bij bijzondere diensten bleek de kerk te klein. In 2004 werd een eerste plan voor vergroting opgesteld. De financiële crisis in 2008 leidde mede tot vertraging. In 2017 moesten de nieuwe bouwplannen worden gewijzigd toen bij graafwerk beenderen werden aangetroffen. Omdat anders te veel beenderen moesten worden opgegraven, werd een gepland souterrain geschrapt. De reeds gevonden beenderen zijn onder de nieuwe kerkvloer opnieuw begraven.