Hervormd kerkgebouw Rehobôth in Nieuweroord honderd jaar

Kerkgebouw Rehobôth in het Drentse Nieuweroord, een van de twee kerkgebouwen van hervormde gemeente ”De Brug” Nieuweroord en Noordscheschut, bestaat honderd jaar.

Zaterdag wordt dit feestelijk herdacht, zo meldt de hervormde gemeente op haar website.

Kerkgebouw Rehobôth, aan de Middenraai in Nieuweroord, werd in 1919 in gebruik genomen, als onderkomen van de al langer bestaande ”Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging”. In de periode dat ds. T. van Delen er voorganger was (aanvankelijk als godsdienstonderwijzer/evangelist, later als predikant), kwam het –onder zijn leiding– tot een zelfstandige gemeente: per 1 januari 1944 was er sprake van de hervormde gemeente Nieuweroord.

Sinds 1 mei 1972 maakt de gemeente deel uit van de hervormde gemeente Nieuweroord-Noordscheschut, met één voorganger (sinds 2015 ds. W. J. Bakker) en twee kerkgebouwen: Rehobôth in Nieuweroord en de Immanuëlkerk in Noordscheschut.

Zaterdagmiddag, vanaf 15.00 uur, is er onder meer een tentoonstelling over doop- en trouwkleding te zien, een doorlopende beamerpresentatie en treedt er een samengesteld koor op.