De GroeneKerken-beweging van Kerk in Actie, Tear en Maatschappij van Welstand verwelkomt deze maand haar 300e deelnemer, de hervormde gemeente Hierden.

De laatste jaren groeide het netwerk met gemiddeld één nieuwe aanmelding per week. „Milieu en klimaat vormen voor steeds meer kerken een belangrijk onderwerp”, aldus Matty van Leijenhorst, coördinator van GroeneKerken, dinsdag. GroeneKerken is opgericht om kerken te stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor de schepping.