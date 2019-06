Hervormd Groenekan, huisgemeente in de PKN

De hervormde huisgemeente Groenekan is vooralsnog de eerste huisgemeente in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente telt vijftien leden en vijftien vrienden, aldus pastoraal werker proponent G. A. van Ginkel.

Al langer tobde de hervormde gemeente van Groenekan met het vervullen van de vacatures voor ambtsdragers. „Na de scheuring in 2004 ging ongeveer twee derde van de hervormde gemeente op in de hersteld hervormde gemeente en een derde wilde hervormd blijven in de Protestantse Kerk”, aldus prop. Van Ginkel. „De laatste jaren werkten we echter louter met door de classis Utrecht gedelegeerde ambtsdragers.”

Om de kleine gemeente levensvatbaar te houden, werd gestreefd naar samenvoeging met wijkgemeente De Ark in Bilthoven. „Dat lukte bijna, maar uiteindelijk liep het toch vast. De Ark maakt namelijk deel uit van de protestantse gemeente Bilthoven en kan niet volledig zelfstandig over samenvoeging beslissen. Er was een struikelpunt waarover de betrokken partijen niet tot overeenstemming konden komen.”

De synode van de Protestantse Kerk besloot vorig jaar dat het binnen het kerkverband mogelijk is om huisgemeenten te stichten. Prop. Van Ginkel maakt duidelijk dat het grote verschil tussen een gemeente en een huisgemeente ligt in het feit dat de eerste ambtsdragers kent en de tweede niet. „Wij hebben een commissie van niet-ambtsdragers. Dat leidt ertoe dat een huisgemeente niet zelfstandig is als het gaat om zaken waarbij een ambtelijke vertegenwoordiging nodig is, zoals bij doop en avondmaal. Daarom moet een huisgemeente altijd verbonden zijn aan een moedergemeente, die haar ambtelijk kan ondersteunen. Voor ons is de moedergemeente wijkgemeente De Ark in Bilthoven. Een van de ambtsdragers van die gemeente is ook commissielid van onze huisgemeente.”

Prop. Van Ginkel is blij met de vorming van de huisgemeente, die op zondagmiddagen een kerkdienst houdt. „Ik probeer iedere maand twee preekbeurten te vervullen en doe ook nog pastoraal werk. Officieel is mijn contract per 1 mei ontbonden, toen de gemeente ophield te bestaan. Er is zicht op dat dit werk later weer geformaliseerd kan worden.”

Wie lid is van de PKN kan lid worden van de huisgemeente en tegelijk lid zijn van een ‘gewone’ gemeente. Mensen die geen lid zijn van de PKN, kunnen vriend worden van de huisgemeente.

De huisgemeente in Groenekan huurt voor de zondagse middagdienst het kerkgebouw terug dat eerder verkocht is aan de hersteld hervormde gemeente. „Onze relatie is gelukkig goed. We zijn dankbaar dat de goede God ons klein getal deze weg biedt om te gaan.”