Hervormd-gereformeerde gemeenschap Driebergen opgeheven

De hervormd-gereformeerde gemeenschap (hgg) in Driebergen heeft op 31 december haar laatste dienst gehouden.

Dat meldde De Waarheidsvriend, het orgaan van de Gereformeerde Bond, deze week.

Het besluit tot opheffing werd genomen nadat al jaren de vraag over het voortbestaan van de gemeenschap terugkwam. De ambten konden niet meer worden vervuld en door vergrijzing werd de gemeente steeds kleiner.

Gedurende 43 jaar zijn er kerkdiensten belegd. In de afgelopen jaren waren ds. J. D. van Roest, ds. J. Diepenveen, ds. T. Cammeraat, ds. J. Plomp en ds. B. den Butter bij de gemeenschap betrokken. Zij verleenden bijstand in het pastoraat, gingen voor in de diensten en bedienden de sacramenten.