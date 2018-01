Hervormd en gereformeerd Harlingen één gemeente

In Harlingen wordt zondagochtend het fusieproces tussen de hervormde gemeente en gereformeerde kerk bekrachtigd en ontstaat met het tekenen van de fusie-aktes de protestantse gemeente Harlingen-Midlum.

Voor het ondertekenen van de fusieaktes, zondag in een feestelijke kerkdienst in de Midlumerlaankerk in Harlingen, is een speciaal ritueel bedacht. De symboliek die erin verwerkt is, is ontleend aan het huwelijk en er worden ringen bij gebruikt, vertelt de Harlinger predikant ds. Bertus Nijendijk. De notaris zal met de aktes, die door twaalf mensen getekend moeten worden, voorin gaan zitten. Iedere keer als een van hen naar voren geroepen wordt, zullen er ook twee kinderen naar voren komen met een ring, en van die ringen wordt dan een keten gemaakt die op het podium gezet wordt. Verder zullen bijvoorbeeld de drie koren van de gemeente meedoen.

Lang en moeizaam

Eigenlijk was er al sprake van toenadering tussen hervormden en gereformeerden toen hij er in 1986 hervormd predikant werd, vertelt ds. Nijendijk. „Het is een lang en moeizaam proces geweest, waarin soms voortgang geboekt werd en dat soms even stil lag. De verschillen waren nog te groot om vaart te maken. Maar er waren contacten, er was uitwisseling en als hervormd en gereformeerd deden we aan kanselruil. In de loop der tijd kwam er toch een Samen op Wegcommissie, wat resulteerde in gezamenlijk jeugdwerk en kringwerk en meer gezamenlijke kerkdiensten. Vervolgens was de stemming niet zó dat er volgende stappen voorwaarts gezet konden worden. We hebben de samenwerking die er was op dezelfde wijze voortgezet, totdat we een paar jaar geleden constateerden dat de tijd gekomen was de draad weer op te pakken. Toen is het proces op gang gekomen dat we zondag zullen bekronen.”

Al te concreet wil ds. Nijendijk er niet op ingaan, maar hij laat wel weten dat de gevoelens binnen de beide gemeenten vaak heel divers waren. Sommigen wilden vlot doorpakken, anderen vroegen zich af waarom je zou fuseren als daartoe geen noodzaak was en je je thuis voelde in eigen kring. „Het was vaak vooral een gevoelskwestie.” Terugkijkend vermoedt de predikant dat het waarschijnlijk niet verkeerd geweest is dat de gemeenten de tijd genomen hebben voor het proces.

Grote Kerk

De drie gebouwen van de nieuw ontstane gemeente blijven in gebruik zoals dat al het geval was. In de Grote Kerk vinden de meeste gewone diensten plaats, de Midlumerlaankerk heeft diverse zalen die ruimte bieden aan allerlei andere activiteiten, en het kerkje in Midlum wordt gebruikt voor vespers, rouw en trouw en er zijn koren die daar repeteren.

Vooral in het vergadercircuit zal de nieuwe situatie merkbaar zijn. Er is straks nog maar één kerkenraad, die ook niet al te omvangrijk zal zijn. De nieuwe kerkenraad zal bestaan uit twintig ambtsdragers plus twee predikanten, terwijl nu alleen de hervormde kerkenraad al uit veertig personen bestaat, laat ds. Nijendijk weten. Niet een omvang waarmee het accuraat vergaderen is, en ook lastig om in de vacatures te voorzien, voegt hij eraan toe.

Anderhalf

De hervormde gemeente in Harlingen omvat ongeveer 1500 mensen; de gereformeerde kerk een kleine 500. De nieuwe gemeente heeft anderhalve predikantsplaats, waarvan ds. Nijendijk zelf de halve plaats invult. De predikant die onlangs beroepen werd voor het voltijdse deel heeft dat beroep aangenomen. Begin maart zal ds. Teunard van der Linden uit Zandvoort aan Zee bevestigd worden.

