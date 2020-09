Hervormd Bondsbureau in Nijkerk sluit eind 2021

Het Hervormd Bondsbureau in Nijkerk sluit per 31 december 2021. De diensten worden overgenomen.

Dat maakte Kees Codée zaterdag in Putten bekend tijdens een toerustingsbijeenkomst voor leidinggevenden van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag.

Het Bondsbureau verricht diensten voor drie bonden: naast de Zondagsscholenbond de Hervormde Mannen- en Hervormde Vrouwenbond. Aan het bureau zijn één betaalde kracht en meerdere vrijwilligers verbonden. Het verzorgt wat betreft de Zondagsscholenbond onder andere de administratie van de zondagsschoolmethode en Kind en Evangelie en er kunnen materialen besteld worden.

Netwerkorganisatie

Bestuurslid Codée maakte verder bekend dat de Zondagsscholenbond in een netwerkorganisatie gaat samenwerken met Evangeliestek, het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken) en de HGJB, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond. Die samenwerking richt zich vooral op het gezamenlijk aanbieden van materialen en op een gezamenlijke website. De Zondagsscholenbond blijft een zelfstandige stichting.

Op een vraag vanuit de zaal antwoordde Codée zaterdag dat de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) niet meedoet. „Er is wel overleg geweest, de verhoudingen zijn goed. Ze kunnen ook later aansluiten. Het is een groeimodel. Ook andere organisaties kunnen meedoen.”

Codée stelde vragers gerust die wilden weten hoe het gaat met de huidige materialen. De materialen blijven, maar ze worden ondergebracht in de nieuwe structuur. Het is bijvoorbeeld de bedoeling de bestaande mappen uit te breiden, aldus het bestuurslid. Hij zag kansen voor de toekomst om met een breder aanbod te komen, en zo bijvoorbeeld ook het blad Kind en Evangelie breder te verspreiden.

Oorzaak van de veranderingen is de financiële positie op de langere termijn. Codée: „Het is noodzakelijk om in te grijpen en de vaste kosten te beheersen. Momenteel is de Zondagsscholenbond een kwetsbare organisatie.”

Uitholling

Zorg was er ook op andere gebieden. Ds. P. van Duijvenboden, voorzitter van de Zondagsscholenbond, vroeg zich af of het zondagsschoolwerk na de zomervakantie en tijdens de coronacrisis wel weer voldoende opgepakt wordt. „Er komt nu een uitholling openbaar die er al langer was. Wordt de urgentie nog gevoeld om de woorden van de Schrift te leren kennen?”

Die zorg kwam terug in twee toespraken met als thema: ”Gewapend ten strijde!” Bestuurslid ds. W. J. C. van Blijderveen vindt het belangrijk dat de kinderen de inhoud van de Bijbel leren kennen. Hij wierp de vraag op of daar door ouders vaak niet te gemakkelijk over wordt gedacht en vervolgde: „Als de kennis ontbreekt, staan we open voor fakenews. Het is een uitdaging om de volgende generatie vertrouwd te maken met de Bijbel en de psalmen.”

Bestuurslid Bart Mosterd luidde de „noodklok” waar het gaat om het bijbrengen van parate kennis uit en over de Bijbel. Hij constateerde dat veel kinderen van kerkelijk meelevende ouders de grote lijnen van de Bijbel niet meer kennen, waardoor ze „de teksten van de Bijbel niet in hun context kunnen plaatsen.”

Volgens Mosterd is de belangstelling van ouders verminderd om hun kinderen Bijbelkennis bij te brengen en is het moeilijker geworden om hun medewerking te krijgen voor het aanleren van teksten. Een aanwezige gaf aan dat ze op haar zondagsschool de ouders niet inschakelen bij het leren maar dat samen met de kinderen doen. „We zien de motivatie bij de kinderen om teksten te leren groeien.”

Actie

Tijdens de bijeenkomst werd de financiële actie voor de Gereformeerde Zendingsbond afgesloten. Er werd in totaal 18.500 euro opgehaald voor materiaal in Malawi.

De actie voor het komende jaar is bestemd voor de Zending Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Het gaat om materialen voor de Woordverkondiging in Malawi, een land waar de HHK actief is.