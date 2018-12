Hervormd Barneveld sluit Goede Herderkerk

De hervormde gemeente in Barneveld stoot op termijn zeer waarschijnlijk de Goede Herderkerk aan het Jan Seppenplein af.

Dat blijkt uit de ”Bouw- en onderzoeksopdracht” die de algemene kerkenraad na een bezinningsproces aan het college van kerkrentmeesters heeft gegeven. De Oude Kerk in het centrum van Barneveld blijft in gebruik. De kerkrentmeesters zullen verder de mogelijkheden van de bouw van één nieuwe kerk nagaan. Eerste optie daarbij is verbouw of nieuwbouw op de plek van kerkelijk centrum Rehoboth aan de Nieuwe Markt. Het alternatief is de bouw van een nieuwe kerk elders in Barneveld. In beide gevallen wordt de Goede Herderkerk verkocht. Dit kerkgebouw in Barneveld-Zuid werd in 1976 in gebruik genomen en in 1983 uitgebreid. „Renovatie van de Goede Herderkerk als derde kerkgebouw levert naar de toekomst een te groot exploitatietekort op”, aldus de kerkenraad. Wel wordt gekeken naar een andere optie met drie kerkgebouwen: de Oude Kerk, Rehoboth (al dan niet vergroot) en een kleiner kerkgebouw elders in Barneveld. „De verwachte financiële haalbaarheid hiervan wordt echter laag ingeschat”, tekent de kerkenraad daarbij aan. De wijkgebouwen voor het doordeweekse gemeenteleven blijven in stand, zo is de bedoeling.