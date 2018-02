Hertaling Dordtse Leerregels in de maak

Dr. W. Verboom, emeritus hoogleraar geschiedenis van het gereformeerd protestantisme, werkt aan een hertaling van de Dordtse Leerregels.

Dat maakte uitgeverij Boekencentrum uit Utrecht donderdag bekend. De hertaling met kanttekeningen verschijnt komend najaar, in het kader van 400 jaar nationale synode. De Dordtse Leerregels werden opgesteld door de nationale synode die in 1618 en 1619 in Dordrecht werd gehouden.

Volgens de uitgever vormen de Dordtse Leerregels een belijdenisgeschrift waarin de leer van de uitverkiezing centraal staat en de leer van de remonstranten bestreden wordt. „Dit belijdenisgeschrift verscheen in 1619, maar is nog steeds inhoudelijk van grote waarde. Tegelijkertijd geldt dat het helaas bij velen onbekend is.” De hertaling moet aan dat laatste iets veranderen.