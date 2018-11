Hersteld Hervormde Kerk werkt aan visienota over Israël

Voor Jood en heiden is er geen behoud zonder geloof in Jezus Christus. Tegelijk heeft God Zijn verbond met Israël niet verbroken.

Dat zijn de uitgangspunten van het visiedocument ”Tot een getuigenis”, dat de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) vrijdag in Veenendaal besprak. In de nota, waarover de landelijke kerkvergadering zich later nogmaals buigt, worden enkele grondlijnen inzake de verhouding tussen kerk en Israël geschetst.

De synode ging vrijdag akkoord met de benoeming van een toeruster kinderevangelisatiewerk voor een dag per week.

Binnen de HHK is in september de werkgroep toerusting ambtsdragers opgericht. Die gaat de scholing op het gebied van kerkorde, conflicthantering, pastoraat, diaconaat en jeugdwerk uitbouwen en jaarlijks een ambtsdragersbijeenkomst beleggen.

De HHK onderzoekt de mogelijkheden om het zendingswerk in Paramaribo (Suriname) voort te zetten. „In de praktijk blijkt het ondoenlijk om het zendingswerk onder de Arowak-indianen in Powakka te combineren met het werk in Paramaribo”, aldus scriba ds. L. W. Ch. Ruijgrok.

De synode boog zich verder over de notitie ”Een Bijbelse visie op homoseksualiteit”. Daarin gaat het onder meer over de vraag wat de Schrift over homoseksualiteit zegt en wat dat betekent voor het pastoraat. De synode behandelt op 22 maart een aangepaste versie van de notitie.

Preses ds. R. P. van Rooijen opende de vergadering met een overdenking naar aanleiding van 2 Koningen 6:16-17. Hij trok lijnen naar de kerk in de tijd van de Synode van Dordrecht (1618-1619) en in het heden.