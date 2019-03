Hersteld hervormd Schiedam evangeliseert op festival

Evangeliseren op festival de Brandersfeesten, een kinderclub houden in volkswijk De Gorzen. De leden van de hersteld hervormde gemeente in Schiedam zetten zich actief in om hun stadsgenoten te bereiken met het Evangelie.

„Zit hier een kerk achter deze gevel? Dat hebben we nooit geweten.” Het is een opmerking die ds. L. Krooneman (34), predikant van de hersteld hervormde gemeente in Schiedam, regelmatig krijgt. Aan de doorgaande weg van het centrum naar volkswijk De Gorzen valt de gevel van het kerkgebouw inderdaad nauwelijks op.

In de hal hangen foto’s van de kerstbijeenkomst die de gemeente vorig jaar in De Gorzen, de wijk achter de kerk, organiseerde. „Er kwamen ruim twintig mensen, hoewel het de eerste keer was dat we deze bijeenkomst daar hielden.”

De gemeente, die zo’n 170 leden telt, zet zich, net als de Samaritaanse vrouw uit de Bijbel, actief in om haar stadsgenoten te bereiken met het Evangelie, zegt ds. Krooneman: „Het evangelisatiewerk wordt gedragen door de hele gemeente. We voelen de nood van al die mensen die God niet kennen en verlangen ernaar om hun de blijde boodschap van het Evangelie te vertellen.”

De gemeente staat elke maand met een lectuurkraam in de stad, samen met vrijwilligers van de in januari opgeheven christelijke gereformeerde kerk in Schiedam. Verder biedt ze een cursus over het christelijke geloof aan, houdt ze elke zaterdag een Goed Nieuws Club voor kinderen en is er het project Deuren Open, waarbij bezoekers elke tweede zaterdag van de maand een kijkje kunnen nemen in het kerkgebouw.

De Bijbelcursus sluit aan bij een behoefte, zegt de predikant. Een groepje van vier tot acht belangstellenden komt regelmatig samen in de huiskamer van ouderling W. Maris (64). Enkelen daarvan volgden ook belijdeniscatechisatie. De drempel naar de zondagse kerkdienst bleek echter hoog.

Daarom besloot de kerkenraad in 2016 om een keer in de maand op zondag voorafgaand aan de middagdienst een laagdrempelige samenkomst te houden. Ds. Krooneman houdt een korte inleiding over een Bijbelgedeelte. De bezoekers bidden met elkaar en er is zang en muziek.

Om de samenkomst aan te kondigen hangen vrijwilligers flyers op in het winkelcentrum. Ook bellen ze de dag ervoor aan bij bewoners en nodigen hen uit. De reacties op het initiatief zijn wisselend. „Mensen sturen ons soms weg. Af en toe hebben we een mooi gesprek en houden we er contacten aan over. Van eenzame mensen bijvoorbeeld, die ons graag nog eens zouden zien. Vrijwilligers van onze gemeente bezoeken hen. Onlangs heeft iemand een Bijbel weg kunnen geven.”

Een ex-moslim is vaste bezoeker van de open samenkomst. „Hij liep jaren langs onze lectuurkraam en nam altijd een folder mee. Toen hij een Turks-Nederlandse Bijbel bij ons had besteld, nodigde ik hem uit voor de Bijbelcursus. Het cursusboek las hij in een week uit en gaf het weer terug. „Het is waar wat erin staat. Maar nu ga ik weer verder in mijn Bijbel”, zei hij. Hij heeft verschillende keren een kerkdienst bijgewoond en gaf recent aan dat hij gedoopt wil worden.”

Relaties zijn heel belangrijk in het evangelisatiewerk, zegt Maris. „We kunnen niet alle Schiedammers bereiken, daarom richten we ons vooral op de wijk De Gorzen. We proberen contacten te leggen bij de koffiecorner, de biljartclub, en uit te zoeken wat we voor de mensen kunnen betekenen.”

Vrijwilligers gingen recent bij de Voedselbank op bezoek met de vraag of de gemeente kan helpen bij de inzameling van producten. De reactie was positief, dus binnenkort staat er elke zondag een kist in de kerkhal waar gemeenteleden hun producten in kunnen doen. „Bij ieder voedselpakket mogen we een flyer over onze activiteiten stoppen.”

Ook in de eigen buurt probeert de kerk haar betrokkenheid te tonen. Toen vorig jaar het Plantagepark tegenover de kerk 250 jaar bestond, organiseerde de gemeente een inloopconcert in haar gebouw.

Organisatoren van de jaarlijkse Brandersfeesten, een braderie en festival in Schiedam, nodigden de gemeente de afgelopen jaren uit op het feest aanwezig te zijn. Maris: „Al klinkt er harde muziek waar wij ons niet in kunnen vinden, toch zeggen we daar geen nee tegen. Het Evangelie moet ook daar klinken.”

Soms ziet ds. Krooneman vrucht op het werk. „Een echtpaar is via evangelisatie bij onze gemeente betrokken geraakt. Het vervult nu een rol bij de open samenkomsten. Dat is mooi om te zien.” Maris: „Er zijn ook mensen die jaren betrokken zijn geweest en opeens verdwijnen. Als het gestrooide zaad ooit tot ontkieming komt, krijgt de Heere daarvan de eer.”

Het draait echter niet om onze activiteiten, benadrukt de predikant. „Het letten op resultaten kan moedeloos maken. Soms verwacht je tien mensen op de Bijbelcursus en komen er maar twee. Het gaat om de komst van Gods Koninkrijk. Als de lectuurkraam in de stad staat, is dat een teken dat de Heere regeert. Als de deuren van de kerk open staan, is dat een teken dat Gods Koninkrijk komt. Dat perspectief geeft bevrijding en vrijmoedigheid.”

Stichting Hart voor Schiedam

Vanuit de voormalige christelijke gereformeerde kerk in Schiedam is een stichting opgericht: Hart voor Schiedam. De stichting wil zich richten op het financieel ondersteunen van missionair-diaconaal werk in de stad, zegt voorzitter Gérard Simons.

De stichting beschikt over financiën die afkomstig zijn uit onder andere de verkoop van het kerkgebouw van de in januari opgeheven cgk. Met het geld wil de stichting de lectuurkraam, die ze samen met de hersteld hervormde gemeente heeft opgezet, voortzetten.

Verder wil ze bestaande missionaire en diaconale projecten in de stad financieel steunen, onder andere van de hersteld hervormde gemeente. „Wij denken aan een uitbreiding van de open samenkomsten, het houden van koffieochtenden of de organisatie van de Vakantiebijbelweek.”

Mensen kunnen een voorstel voor een project indienen. Dat wordt door het stichtingsbestuur, dat bestaat uit drie personen, beoordeeld.