Hersteld hervormd Ederveen wil eigen plek

De hersteld hervormde gemeente in Ederveen, die elke zondag samenkomt in de gymzaal van dorpshuis De Zicht, wil graag een eigen plek in het dorp. Ze is daarom betrokken bij de ontwikkeling van een zogeheten centrumvisie voor Ederveen.

De commissie huisvesting van de hersteld hervormde gemeente is vertegenwoordigd in een werkgroep van lokale organisaties die al een voorlopig plan presenteerde aan de gemeente Ede. Het bestuur van De Zicht en de Belangenvereniging Ederveen namen daarvoor het initiatief, omdat het dorpshuis niet voldoet aan hedendaagse eisen.

De gemeente Ede doet nu een haalbaarheidsstudie, samen met de plannenmakers, inwoners van Ederveen en investeerders. „Veel moet nader met elkaar worden uitgezocht en verkend, zoals mogelijkheden voor woningbouw, het onder één dak brengen van functies en het slim combineren van gebruik van ruimtes”, aldus wethouder Willemien Vreugdenhil.

Scriba G. van den Bosch: „De gymzaal zagen we altijd als tijdelijke voorziening. Blijven in het centrum van Ederveen heeft voor de toekomst onze voorkeur boven bouwen aan de rand van het dorp.”

De groeiende hersteld hervormde gemeente, in 2005 gesticht, telt 106 belijdende en 103 doopleden. ’s Zondags zijn er 100 tot 150 kerkgangers. Doordeweekse activiteiten hebben behalve in De Zicht ook plaats in woonzorgcentrum De Veenderij en de Calvijnschool in Ederveen.