Hersteld hervormd Aalst mag niet bouwen

De hersteld hervormde gemeente (hhg) te Aalst, in de Bommelerwaard, heeft van de gemeente Zaltbommel geen toestemming gekregen om een kerk te bouwen aan de Prins Hendrikstraat.

Dat meldde het Brabants Dagblad vorige week. De gemeente komt al sinds augustus 2004 bijeen in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg). De diensten van de gg beginnen ’s zondags om 9.00 en 14.30 uur, die van de hhg om 11.00 en 18.30 uur.

De hhg is al jaren op zoek naar een eigen kerkgebouw. Ze probeerde eerder een kerk te realiseren aan de Dominees Bogerd, maar dat mislukte. Daarna wilde ze een boerderij aan de Dorpsstraat gaan gebruiken voor de zondagse erediensten. Ook dat ging niet door, al wordt die boerderij wel door de gemeente gebruikt. Ds. M. W. Muilwijk woont in het voorste gedeelte. De rest, Het Achterhuis, is in gebruik voor verenigingswerk.

De hhg heeft ook gekeken naar mogelijkheden om te gaan bouwen in een uitbreidingsplan, maar dat was te duur. De laatste locatie, aan de Prins Hendrikweg, ligt buiten de bebouwde kom en kwam niet in aanmerking voor een bestemmingsplanwijziging, zo liet de gemeente Zaltbommel weten.

De zondagse erediensten worden door ongeveer honderd kerkgangers bezocht.