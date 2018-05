Herschreven grondslag DEA bevat nieuwe theologische opvattingen

De Duitse Evangelische Alliantie heeft haar grondslag opnieuw geformuleerd. Daarmee wil zij de tekst begrijpelijker maken voor jongeren en seculieren. Maar door de herformulering treden er behalve taalkundige ook theologische wijzigingen op.

De grondslag van de Duitse Evangelische Alliantie (DEA) dateert uit 1846. Hij werd voor het laatst herzien in 1972. Ruim 45 jaar nadien heeft het hoofdbestuur, onder leiding van algemeen secretaris Hartmut Steeb, besloten de theologische overtuigingen in moderne bewoordingen te formuleren.

De DEA spreekt bewust over een grondslag en niet over een belijdenis. Zij vormt immers geen kerkverband, maar een netwerk van protestantse en piëtistische christenen. De grondslag dient als „beschrijving van de theologische consensus in het netwerk van de alliantie.”

Statuten aanpassen

De herformulering heeft gevolgen voor meer dan duizend Duitse organisaties die zich op de grondslag van de DEA beroepen. Zij moeten de tekst in hun statuten aanpassen aan de nieuwe versie. Daarvoor is bij veel verenigingen de goedkeuring nodig van driekwart van de leden. Als er verenigingen zijn die de wijziging afkeuren, kan het gebeuren dat er in de toekomst een beroep wordt gedaan op verschillende versies van de grondslag.

Volgens de DEA brengen de taalkundige wijzigingen in de grondslag geen theologische veranderingen met zich mee. Het Duitse christelijke magazine Pro constateert echter dat er wel degelijk theologische wijzigingen optreden.

Een voorbeeld van een inhoudelijke aanpassing is volgens Pro het vervangen van Gods ”almacht” door Zijn ”soevereiniteit”. Het is niet alleen de vraag of beide woorden hetzelfde betekenen, maar ook of de nieuwe formulering begrijpelijker is dan de oude.

Er treedt echter in meer gevallen een verandering op. Zo noemde de oude versie niet alleen de wedergeboorte, maar ook de bekering van de mens een werk van de Heilige Geest. In de herziene versie is alleen een zinsnede opgenomen waarin staat dat „mensen God erkennen door de Heilige Geest.” Het woord ”bekering”, dat een heel andere lading dekt dan ”erkenning”, is uit de grondslag gehaald.

In de grondslag ontbreekt nu ook de term ”priesterschap aller gelovigen”. Daardoor is de definitie van de gemeente van Christus onduidelijker geworden. De versie uit 1972 stelt dat de gelovigen vanwege hun priesterschap de wereldwijde gemeente opbouwen als één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is. De nieuwe versie bevat alleen de zin: „Jezus Christus bouwt Zijn wereldwijde gemeente op.”

Ten slotte wordt er in de grondslag niet langer gesproken over het eeuwige leven. Het spreken over het werk van Christus wordt besloten met de zinsnede waarin staat dat Hij zal komen om de levenden en de doden te oordelen, het Rijk Gods te voleinden en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen.

De grondslag is op enkele punten uitgebreid. In het kader van het hedendaagse genderdebat besteedt de DEA nu meer aandacht de waardigheid van de mens, die als man en vrouw naar Gods beeld is geschapen. Ook wordt nu expliciet gezegd dat de Heilige Geest „gaven om te dienen” schenkt.

Vanuit de vereniging van confessionele scholen in Duitsland is er positief gereageerd op de nieuwe grondslag. Volgens een bestuurder zouden niet-gelovige ouders de grondslag van die scholen tot voor kort niet meer hebben begrepen. Ook vanuit de overheid werden er vragen gesteld.