Heropening Dorpskerk Nieuwer Ter Aa

In Nieuwer Ter Aa heeft zaterdag de heropening plaats van de gerestaureerde Dorpskerk.

De kerk ontving in 2017 twee subsidies van Fonds Erfgoedparels van de provincie Utrecht. De gemeente Stichtse Vecht, eigenaar van de toren, kreeg financiële middelen voor het stabiliseren van de kerktoren; de hervormde gemeente voor de restauratie van het glas-in-lood en het vervangen van de dakleien. Van het bedrag van 375.000 euro dat nodig was voor de restauratie van de kerk was de helft subsidie. De rest is bijeengebracht door fondsenwerving.

De heropening vindt om 14.00 uur plaats. Vanaf 14.30 uur kan men deelnemen aan een rondleiding door de kerk. In gebouw Het Anker is een bijdrage te zien van de School met de Bijbel, die een eigen glas-in-loodexpositie heeft georganiseerd. Zondag is er om 10 uur een dankdienst in de kerk. Daarin gaat de plaatselijke predikant ds. G. H. Vlijm voor.

Het kerkgebouw dateert van 1480. De glas-in-loodramen zijn op duurzame wijze gerestaureerd en geconserveerd. De oudste ramen dateren uit de zeventiende eeuw, maar er is één bijzonder ruitje dat nog veel ouder is (zie foto). Dit beeldt de geschiedenis uit van de uitstorting van de Heilige Geest en is vermoedelijk afkomstig uit een van de zes kastelen die het dorp onder Utrecht ooit rijk was.

Lees ook:

Hervormd Nieuwer ter Aa bereidt restauratie kerk voor (rd.nl, 14-10-2017)

„Unieke” glas-in-loodramen dorpskerk Nieuwer Ter Aa gerestaureerd (rd.nl, 14-01-2016)