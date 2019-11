De herontwikkeling van de Paterskerk, het voormalige Augustinianum en de Studentenkapel in hartje Eindhoven, is na een periode van zeven jaar afgerond.

Met het aanlichten van de Paterskerk is ”Domusdela” vrijdagavond in gebruik genomen. Domusdela staat voor ”huis door DELA”, een verwijzing naar coöperatie DELA, die het klooster Mariënhage met de bijbehorende gebouwen in 2017 overnam van de Orde van de Augustijnen. beeld Hugo Thomassen