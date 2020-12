Herinrichtingsplannen Grote Kerk Elst

Leden van de protestantse gemeente in Elst (Gelderland) zijn afgelopen maand in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de toekomst van de Grote Kerk. Het kerkgebouw is onder andere bijzonder vanwege de overblijfselen van twee Romeinse tempels. Daarboven werd in de achtste eeuw een kerk gebouwd. Tijdens archeologisch onderzoek in 1947 stuitte men op de resten van de tempels.

De afgelopen jaren zijn allerlei pogingen gedaan om de tempels beter toegankelijk te maken voor het publiek. Een van de plannen was om een ingang aan de zijkant van de kerk te maken, zodat de bezoekers direct naar de ruïnes konden gaan. Daarvan was de protestantse gemeente geen voorstander.

In de plannen ”Grote Kerk in 2040” is ook aandacht voor deze museale aspecten. Een van de plannen is om de museale afleesbaarheid van de historische lagen te vergroten en het museum een volwaardige en laagdrempelige plaats in het gebouw te geven, zonder dat het ander gebruik in de weg zit.

Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand organiseren vrijwilligers rondleidingen door de fundamenten van deze tempels. De bezoekers krijgen eerst, in de middeleeuwse kerk, een maquette te zien van de grootste tempel. Daarna gaan ze via een wenteltrap naar beneden om de overblijfselen van de tempels te bekijken.