De stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge hield zaterdagmiddag in Vianen haar jaarlijkse conferentie.

Deze had plaats in de Grote Kerk te Vianen. Sprekers waren dr. H. Klink (over de betekenis van de Septuaginta) en ir. H. Ottema (over de eschatologische prediking van dr. W. Aalders in ”De Hemel is rood”).

Tijdens de conferentie werd een herdruk van ”De Hemel is rood” – een van de eerste boeken van dr. Aalders– gepresenteerd.