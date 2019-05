Herdruk boek ”De hemel is rood” van dr. Aalders in Vianen gepresenteerd

„Wanneer de hemel boven ons steeds donkerder wordt, is elke poging om te laten zien dat de hemel in het oosten boven Bethlehem en Jeruzalem rood gekleurd is, verantwoord.” Ir. H. Ottema citeerde deze woorden van dr. W. Aalders zaterdag in Vianen voorafgaand aan de aanbieding van het herdrukte boek ”De hemel is rood” van de in 2005 overleden theoloog.

De presentatie vond plaats tijdens de jaarlijkse conferentie van de stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge in de Grote Kerk te Vianen. De stichting heeft zorg gedragen voor een herdruk van een van de eerste boeken van Aalders. Het boek verscheen voor het eerst in 1961 en was nauwelijks meer verkrijgbaar.

Dr. H. Klink, eindredacteur van het blad Ecclesia, presenteerde de eerste exemplaren aan Ottema en drs. M. A. Aalders, dochter van W. Aalders, die beiden meegewerkt hebben aan de totstandkoming ervan. De tekst is, afgezien van wat spelling- en drukfouten, identiek aan die in de oorspronkelijke druk. „We hebben geprobeerd de tekst in meer hedendaags Nederlands om te zetten, maar dat was geen doen. Aalders had een geheel eigen stijl”, zei Ottema desgevraagd.

Dr. Klink schrijft in het voorwoord: „Het boek is bedoeld om de ogen van de eenvoudige gelovige die leeft in een geseculariseerde wereld te openen voor de allure van het Evangelie. Het Evangelie bevat de antwoorden op de vragen van deze tijd. Deze antwoorden hangen direct samen met de Persoon van Christus, van Wie een weergaloze kracht uitgaat. Dr. Aalders laat, in voor iedereen begrijpelijke taal, zien hoe onder meer Petrus, de discipelen en Simon van Cyrene deze kracht ervoeren.”

Dr. W. Aalders (1909-2005) was theoloog en lid van de Vrienden van Kohlbrugge. Hij schreef jarenlang artikelen in het blad van de stichting en werd vooral bekend door zijn bestrijding van de tijdgeest. Zijn boeken hebben velen in de breedte van de gereformeerde gezindte aangezet tot een christelijke duiding van de moderne cultuur van het Westen.

Massamens

Daarop ging Ottema, docent aan het Hoornbeeck College te Rotterdam, tijdens zijn lezing in. Hij zei dat Aalders in het boek wijst op de boze heerschappijen, machten en krachten die de mensheid in deze tijd bedreigen. Als eerste noemde hij natuurwetenschap en techniek, die ervoor gezorgd hebben dat de mens niet alleen de verbondenheid met de schepping verloren is, maar ook de vreugde van de persoonlijk scheppende arbeid.

Als tweede punt noemde Ottema het ontstaan van de massa, een geestloze horde die niet meer gevormd is door de oorspronkelijke levensverbanden van gezin, dorp, land en volk. De massa is volgens Aalders door de moderne techniek in het leven geroepen. Ottema: „Het is onvoorstelbaar dat dit woorden uit 1961 zijn.”

Als derde wees Aalders, weergegeven door Ottema, op de totalitaire staat. Juist de ontwortelde en vereenzaamde massamens is volgens de theoloog vatbaar voor deze totalitaire ontwikkeling.

De docent merkte op dat Aalders ook met antwoorden kwam. Ze beginnen met het afstand nemen van de messiaanse pretenties van de natuurwetenschap en de techniek. Verder moet de christelijke gemeente de technische vooruitgang toetsen aan geloof, hoop en liefde in plaats van aan genot, weelde en verzadiging van verlangens. Ten slotte gaat het om een accentuering van het geestelijke leven en de wetenschap dat Jezus macht heeft en heerst over de wereldgeschiedenis.

Ottema citeerde vervolgens een uitspraak uit Aalders’ laatste boek ”Confiteor”: „Wanneer de hemel boven ons steeds donkerder wordt, is elke poging om te laten zien dat de hemel in het oosten boven Bethlehem en Jeruzalem rood gekleurd is, verantwoord.”

Simon van Cyrene

Drs. M. A. Aalders zei in een reactie dat de hoofdstukken van het boek uitgewerkte preken zijn. Ze herinnerde zich een preek van haar vader over Christus en de moordenaar aan het kruis, die een soortgelijk karakter had. „De kern van de preek was de uitleg van het woord „heden” dat tegen de moordenaar gesproken werd.”

Als een van de mooiste hoofdstukken uit het boek betitelde ze dat waarin Simon van Cyrene het kruis achter Jezus aandroeg. „Het gaat daar om een situatie die je niet wilt en die op je pad komt.”

Volgens Aalders’ dochter is ”De hemel is rood” verrassend actueel – ook als het gaat over het klimaat en over een zeeschildpad die verstikt zit in allerlei afval.