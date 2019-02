Herdenkingszegel ‘Dordt’ als collector’s item

Postzegelverzamelaars verzamelden zich maandag in Kampen voor de presentatie van het zegelvel ter gelegenheid van 400 jaar ‘Dordt’. Het materiaal is uniek, het verschijnsel op zich minder ongewoon, aldus ds. Anton Schipper.

Wereldwijd verschenen er naar schatting namelijk al 50.000 postzegels met religieuze motieven, vertelde de predikant bij de presentatie van de herdenkingszegel voor de vierhonderdste verjaardag van de Synode van Dordrecht. „Daarbij kan men denken aan zegels die verwijzen naar een bepaalde persoon of een bepaald thema uit de kerkgeschiedenis. Zoals de zegel die in 1977 in Nederland werd uitgebracht vanwege de herdenking van 500 jaar Delftse Bijbel.”

Als voorzitter van filatelistenvereniging ”Gabriël” –genoemd naar de beschermheilige van de postzegelverzamelaars– overhandigde ds. Schipper het eerste postzegelvel ter herinnering aan de Dordtse synode aan ds. Gerrit de Fijter, voorzitter van de Stuurgroep Nationale Synode. Bij deze gelegenheid waren ook de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen en de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie vertegenwoordigd.

Een postzegelvel bevat drie verschillende zegels. Daarop zijn drie verschillende afbeeldingen zichtbaar, respectievelijk de titelpagina van de Statenbijbel uit 1637, een gravure uit 1729 van de synodevergadering in de bovenzaal van de Kloveniersdoelen en een foto van de nationale synode 2013 in de Grote Kerk te Dordrecht. Op de achtergrond van het postzegelvel is de schoolplaat van de Synode van Dordrecht afgebeeld die Gerard van Hove maakte in 1911. De zegels zijn ontworpen door Frans Voogt.

„In de ontstaansgeschiedenis van ons land was de Nationale Synode van 1618-1619 gericht op het zoeken van eenheid in zowel de staat als de kerk”, zo lichtte ds. De Fijter toe. „Dat thema van eenheid kenmerkt ook de huidige nationale synode, in het bijzonder gericht op het versnipperde christendom in Nederland. Zo moedigt de nationale synode de christenheid in ons land aan te zoeken naar wat bindt en te slechten wat scheidt.”

Ds. Schipper vindt het „spijtig” dat de zegels die PostNL uitgeeft voor kerst- en nieuwjaarskaarten ”decemberzegels” heten. „Dat is een neutrale term en ook de vormgeving van die postzegels is niet gerelateerd aan het christelijk geloof.” Maar de laatste jaren is het mogelijk om persoonlijke zegels voor frankering uit te geven.

En daar is markt voor, stelt ds. Schipper, ondanks dat het aantal filatelisten in Nederland de afgelopen vijfentwintig jaar gedecimeerd werd tot ongeveer 15.000. „Toen zelfs het Vaticaan in 2017 herdenkingszegels ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie uitgaf, konden wij niet achterblijven. Daarom zorgden we ervoor dat er duizend exemplaren uitgegeven werden van een speciale Reformatiezegel. Die waren binnen een maand verkocht. Volgens PostNL gebeurt dat zelden in zo’n korte tijd. Daarom durfden we nu wel 3000 postzegelvellen te laten maken.”

Het postzegelvel inclusief geïllustreerde informatiekaart is voor 4 euro per stuk te bestellen bij Filatelistenvereniging Gabriël of bij Stichting Nationale Synode. De zegels zijn ook te verkrijgen bij PostNL voor 3 euro per vel, zonder de informatiekaart. Meer informatie over bestellen op: nationalesynode.nl.