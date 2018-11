Herdenkingsjaar Reformatie in Wittenberg afgesloten

Het was deze week precies een jaar geleden dat in het Duitse Wittenberg een grote internationale herdenkingsplechtigheid werd gehouden rond 500 jaar Reformatie. Die bijeenkomst vormde in Duitsland de aftrap van een jubileumjaar waarin tal van activiteiten rond 500 jaar Reformatie werden georganiseerd.

In de vorig jaar geopende herdenkingstuin in Wittenberg werd het jubileumjaar woensdag symbolisch afgesloten. De bomen in deze Luthertuin zijn de afgelopen jaren geplant door vertegenwoordigers van kerken en gemeenten van over de hele wereld. Woensdag werd de tuin gecompleteerd met de laatste van in totaal 500 exemplaren. Daarbij kwam opnieuw de veelkleurigheid van de kerk tot uitdrukking. Zo werd er een boom geplant door leden van de Vietnamees-evangelische Tin Lanh-kerk. De allerlaatste boom in de Luthertuin is een geschenk van jongeren die betrokken zijn bij de Lutherse Wereldbond.

In de Slotkerk in Wittenberg werd woensdag eveneens stilgestaan bij de afsluiting van het Reformatieherdenkingsjaar. In een dienst in het bedehuis ging de raadsvoorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, dr. Heinrich Bedford-Strohm, voor. Hij benadrukte dat de kerk vertrouwen heeft in de toekomst, omdat God alles in Zijn hand heeft.

Aan de deur van de Wittenbergse Slotkerk timmerde Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen vast. Dat vormde het startsein voor de Reformatie.