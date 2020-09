Herdenkingsboek gereformeerde gemeente Oosterland

De gereformeerde gemeente in Oosterland heeft ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan een herdenkingsboek uitgegeven: ”De daden des Heeren gedenken”. Ouderling G. C. Slingerland deelt mee dat in het Kerkelijk Jaarboek van de Gereformeerde Gemeenten vermeld staat dat de gemeente is geïnstitueerd in 1837. „In dat jaar ontstond er een afgescheiden gemeente in Oosterland. Het grootste deel van die gemeente is in 1919 overgegaan naar het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Vorig jaar bestond onze gemeente dus honderd jaar.” Het kerkgebouw is ouder dan de gemeente. Het dateert uit 1917 en staat aan de Sint Joostdijk. De gemeente telt nu 352 leden.

Ds. J. van Belzen, die predikant was van de Zeeuwse gemeente, was begonnen met het boekstaven van de geschiedenis. Hij schreef eerder biografieën over de predikanten M. Heerschap, A. Makkenze en H. van Gilst. Door zijn plotselinge overlijden in 2017 kon ds. Van Belzen het werk niet voltooien. Dat is gedaan door J. W. Duvekot uit Scherpenisse.

