Herdenking wegvoering Joden uit Nunspeet

In de Dorpskerk te Nunspeet wordt op zaterdag 3 oktober een bijeenkomst gehouden van „herdenken, verootmoediging en schuld belijden”, laat Stichting Blaas de Bazuin weten. Op deze datum werden in 1942 vanuit werkkamp ”De Bruine Enk” aan de Hullerweg in Nunspeet zo’n zestig Joodse dwangarbeiders weggevoerd naar Westerbork.

Aan de –gratis– bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, verlenen medewerking het Tehilla Ensemble, dat Joods-religieuze muziek ten gehore brengt, en diverse plaatselijke sprekers. Vooraanmelding is noodzakelijk: kerkenisrael@hervormdnunspeet.nl, of eventueel per telefoon: 0341-254051.