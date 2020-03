Herbestemming vijf dorpskerken in Vlaams-Brabant

De Belgische provincie Vlaams-Brabant heeft de eerste vijf plattelandskerken die ze zal ondersteunen met het uittesten van een herbestemming, geselecteerd. In de kerkgebouwen van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Veltem en Wange wordt een zogenoemde pop-up ingericht. Ze krijgen elk 25.000 euro als startbudget en begeleiding van Parcum, expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur.

„We selecteerden vijf kerken waarvan we denken dat ze met een duwtje in de rug opnieuw een spilfunctie in de dorpskernen kunnen betekenen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid.

Overal in Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. Tot concrete realisatie komen is echter niet eenvoudig, zeker niet op het platteland. Voor kerken die op korte termijn een herbestemming willen verwezenlijken, voorziet de provincie Vlaams-Brabant in concrete begeleiding en een startbudget.

„Het betrekken van de lokale gemeenschap is een belangrijk aandachtspunt”, aldus Birgit Scheys-Thys van Parcum. „Hoe groter het draagvlak voor een bestemmingsidee, hoe groter de kans dat er een duurzaam vervolg aan de pop-up kan worden gegeven.”

De eerste indienronde richtte zich tot de kerken in het arrondissement Leuven. Voor het arrondissement Halle-Vilvoorde volgt dit najaar een oproep.