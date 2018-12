Herbert Bulten directeur Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

Herbert Bulten (46) is per 1 januari benoemd tot directeur van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Dat maakte de organisatie deze week bekend.

Bulten neemt de verantwoordelijkheid over van directeur ds. A. Jonker, die bijna twintig jaar aan het roer van deze organisatie stond. Bulten was regiodirecteur bij Open Doors. Eerder woonde hij enige jaren in Israël, waar hij samen met zijn vrouw verantwoordelijk was voor het werk van Near East Ministry in het Midden-Oosten. Bulten is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.