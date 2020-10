Henrike Abrahamse ziet studie theologie als springplank naar de zending

Theologie studeren als opstap naar de zending. „Maar ik weet niet wat, hoe en waar”, zegt Henrike Abrahamse, studente aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven.

Abrahamse (19) is een zogenoemd „residentieel” studente. Dat wil zeggen: ze studeert én woont op de campus van de ETF. Ze is lid van de hervormde gemeente van Montfoort, die gediend wordt door ds. A. Simons.

Hoe raakte u in Leuven verzeild?

„Dat was een bijzondere weg. Ik was eigenlijk niet van plan om theologie te studeren. Ik had me ingeschreven voor een zending- en theologiejaar aan de ETF. Dat was in de zomer van 2019. Ik had dat gedaan omdat ik niet echt wist wat ik moest gaan doen; alleen dat ik de zending in wilde. Dat ene jaar ging toen om allerlei redenen niet door en toen heb ik mij in september laten inschrijven voor de studie theologie. Mijn doel van mijn studie is wel gebleven: in de zending gaan. Hopelijk wordt het de komende jaren duidelijk waar dat is, maar voor nu: geen idee.”

Van Montfoort naar Leuven. Is dat geen grote stap?

„Dat valt wel mee, hoor. Het is juist goed om uit je reformatorische bubbel te komen. Toen ik hier kwam, ontdekte ik dat er nog meer kerkverbanden in Nederland waren dan ik dacht. De studenten zijn hier evangelisch, protestants, in alle schakeringen. Er zijn zelfs twee thuislezers. Ook de docenten komen uit verschillende kerken.”

Hoe is het afgelopen jaar de studie en de gemeenschap bevallen?

„De studie werd steeds leuker en interessanter en het leven op de campus is vanaf dag één goed bevallen. Je voelt je hier welkom, je kan eigenlijk naar iedereen toe. Je moet er wel op letten dat je niet 24 uur per dag met theologie bezig bent. We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we tijdens het avondeten niet over theologie zouden praten.

Dit jaar was een bijzonder jaar. De grens tussen België en Nederland zat tussen maart en juni dicht vanwege corona. Dat betekende dat ik niet heen en weer kon reizen tussen de ETF en thuis. Ik ben toen in twee maanden tijd één dag naar huis geweest. Dat was op sommige momenten lastig, maar uiteindelijk zaten we met z’n allen in dezelfde situatie. Overigens trek ik vooral samen met twee vriendinnen op, al vanaf het begin van mijn studie.”

De ETF legt ook de nadruk op de spirituele kant van de gemeenschap.

„Klopt, er is elke woensdagmiddag een kapelviering. Dan zingen en bidden we en er is een korte preek en meditatie, verzorgd door een student of een docent.”

Hoe sta je als vrouw in de wereld van kerk en theologie?

„Ik ben daar niet zo mee bezig, omdat ik zelf niet in het ambt wil staan. Ik vind dat je als vrouw prima een plek in de theologie kunt hebben. Het is hier geen kerk, maar een academische wereld. Er zijn hier overigens wel veel meer mannen dan vrouwen. Dat geldt ook voor degenen die hier lesgeven. Er zijn maar twee of drie vrouwelijke docenten, maar dat is geen principiële zaak.”

Voorzitter

Abrahamse is sinds juni voorzitter van studentenvereniging Paap, dat staat voor ”Per Aspera Ad Perfectiora”, vrij vertaald: via ontberingen naar perfectie. „De meeste studenten zijn hierbij aangesloten. We hebben zo’n veertig leden en komen op dinsdag- en donderdagavond bij elkaar. Op die manier geef je vorm aan het sociale leven op de ETF. We hebben soms avonden met een lezing, een filmavond en een spirituele avond, waarop we een getuigenis geven en een Bijbelgedeelte bespreken. Zo beoefen je vanuit een gedeeld geloof theologie, hoe verschillend onze achtergronden ook zijn. Vorig jaar was er een internationale maaltijd. Dan zie je hoe verschillend mensen in het leven staan en welke verschillende culturen er zijn. Ik zie dat als een grote verrijking. Die beleef je op de ETF.”

Theologiestudent

Voor honderden studenten theologie is het nieuwe cursusjaar weer begonnen. Maar wie zijn deze studenten eigenlijk? En hoe kijken ze tegen hun studie aan? Deel 5 in een serie.