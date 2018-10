Henk Binnendijk: Gelovige worden betekent altijd breuk met oude leven

God noemde Zichzelf de God van Abraham, Izak en Jakob – zo belangrijk waren zij voor Hem. Alledrie waren zij heel verschillend van karakter; met ieder ging God dan ook een afzonderlijke weg. Toch stak de Heere in elk van hen veel energie, en dat doet Hij nog steeds in ieder van Zijn kinderen.

Dit zei Henk Binnendijk zaterdagmorgen op een opwekkingsconferentie van de stichting Heart Cry, in Ambt Delden. De conferentie, met als thema ”Levende stenen – bouw jij mee?”, duurt van vrijdag tot en met zondag en trok zo’n 1100 bezoekers, inclusief kinderen.

Behalve de buitenlandse sprekers David Ravenhill (VS) en de Zuid-Afrikaanse evangelisch-gereformeerde predikant ds. Johan Botha, hield ook Henk Binnendijk enkele toespraken. De 84-jarige evangelist belichtte het leven van Abraham, Izak en Jakob.

Stilte

In zijn eerste lezing, over Abraham, wees Binnendijk op het cruciale bevel aan Abraham om uit het oude leven te stappen richting een nieuw leven. „Gelovige worden betekent altijd een breuk met het oude leven. Abraham moest behalve van zijn land ook van zijn familielid scheiden. Zijn neef Lot koos als mensenmens voor de stad Sodom, maar als vriend van God koos Abraham voor de eikenbossen of terebinten, dus voor de stilte.

Stilte is onontbeerlijk voor geestelijke groei, zei Binnendijk, „want wie geestelijk wat voor mensen wil betekenen, kent periodes van stilte en neemt afstand van de idioterie van afhankelijkheid van de moderne media.”

Internet

De evangelist wees erop dat wereldgelijkvormigheid, ontkerkelijking en oppervlakkigheid bij christenen binnen waren gekomen toen met de tv de wereld in huis werd gehaald. Dat werd nog erger met de komst van internet, zei hij. „Internet kan een zegen zijn voor de evangelieverspreiding, maar tegelijkertijd blijft het gevaarlijk omdat preken en porno met enkele muisklikken van elkaar verwijderd zijn.”

De poging van Abraham om uit Hagar nageslacht te verwekken, vergeleek Binnendijk met christenen die het kerkelijk leven overladen met activiteiten en commissies. Op Abrahams eigenmachtige initiatief volgde een dertienjarig stilzwijgen van Gods kant, dat pas doorbroken werd toen Abraham plat op de grond zijn zonden beleed. De oproep aan Abraham „Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht” zag Binnendijk als een bewijs dat voor gelovigen de zonde niet de regel mag zijn met de vergoelijking „Wij zijn en blijven nu eenmaal zondaren.”

Omgang met God

In zijn tweede lezing, ’s middags, besprak Binnendijk het leven van aartsvader Izak, die hij omschreef als een „zachte, lieve, stille, timide en introverte man.” Uit Izaks leven trok de evangelist lessen over het huwelijksleven. Izak kreeg zijn vrouw Rebekka niet zonder het gebed van de knecht Eleazar, die belast was met het verwerven van een bruid. Rebekka trof haar toekomstige man aan terwijl die in gebed verzonken was op het veld.

Binnendijk zag een keerpunt in het leven van de aartsvader toen Rebekka in verwachting was van de tweeling Ezau en Jakob. Rebekka legde haar vragen en worstelingen in het gebed bij de Heere neer en kreeg antwoorden. Izak luisterde niet naar Rebekka en had Ezau lief boven Jakob. Binnendijk schetste het uiteengroeien van man en vrouw, wat uiteindelijk eindigde in het trieste verhaal dat de blind geworden Izak niet alleen door Jakob, maar ook door zijn vrouw Rebekka werd bedrogen. „Hieruit blijkt ook weer dat degene die wat voor mensen wil betekenen, het eerst en bovenal in de omgang met God moet zoeken.”