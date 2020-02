„Helft Zweedse jongeren beledigd om geloof”

Een op de twee Zweedse jongeren wordt vernederd of beledigd omwille van zijn geloof. Dit concludeert de Zweedse Christelijke Raad in het rapport ”Jonge gelovigen in de samenleving” dat woensdag is gepubliceerd. De Vlaamse nieuwssite Kerknet berichtte donderdag over de studie.

De vernederingen en beledigingen leiden er volgens het onderzoek toe dat vele jonge mensen hun geloof niet meer durven uiten. „Wij moeten ons durven afvragen hoe wij het recht op godsdienstvrijheid van kinderen en jongeren in Zweden kunnen beschermen”, aldus de onderzoekers.

De studie weerlegt volgens de Zweedse aartsbisschop Antje Jackelén dat geloofsvrijheid een verworven recht is de Europese samenleving. „Een op de twee gelovige jongeren wordt vernederd of beledigd om zijn geloof. Een op de vier werd al door een leerkracht beledigd.”

Kardinaal Anders Arborelius van Stockholm zei tijdens de bekendmaking van het rapport dat hij ervan overtuigd is dat de beledigingen niet beperkt blijven tot christenen. „Ik ben er zelfs van overtuigd dat joodse of islamitische jongeren soortgelijke ervaringen hebben en zelfs dat zij daar nog in toenemende mate mee geconfronteerd worden.”