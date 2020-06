Heidelberger theoloog Berger (79) overleden

Prof. dr. Klaus Berger, emeritus hoogleraar nieuwtestamentische theologie aan de universiteit van Heidelberg, is op 8 juni overleden.

De echtgenote van Berger heeft eerder deze week aan Duitse media bevestigd dat haar man is overleden terwijl hij achter zijn bureau zat.

Prof. Berger (1940) studeerde theologie, filosofie en oosterse talen in München. Hij doceerde van vanaf 1974 Nieuwe Testament aan de evangelisch-theologische Faculteit van de Heidelberger universiteit. Kort voor zijn emeritaat in 2006 veroorzaakte Berger opschudding toen hij verklaarde dat hij weliswaar als protestants theoloog bekendstond, maar eigenlijk altijd rooms-katholiek was gebleven – wat hij oorspronkelijk was.