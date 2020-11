Voor de woning van de familie Kottier aan de –vernieuwde– Smitstraat in Den Ham staat sinds kort een voormalige bank uit een kerk in Vorden.

Volgens Hennie Kottier, de vrouw des huizes, wilde de familie een kerkbank van 2,5 meter voor in de tuin, maar die was niet meer beschikbaar. Er was er nog wel een van ruim 5 meter, maar die paste niet zo mooi in de tuin. „Al snel hadden we er een bestemming voor.” Heg eruit en kerkbank erin dus.