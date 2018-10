Harrie Smeets nieuwe bisschop van Roermond

Harrie Smeets wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Hij volgt Frans Wiertz op, die eind vorig jaar terugtrad. Dat heeft het bisdom Roermond woensdag bekendgemaakt.

De 57-jarige Smeets is deken van Venray. Hij werd in Heerlen geboren en studeerde Nederlandse taal en letteren in Utrecht. Daarna volgde hij in Rolduc een priesteropleiding. In 1992 werd hij tot priester gewijd, en sinds veertien jaar is hij deken van Venray. Smeets is verder voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten.

Sinds 2015 is Smeets lid van het kathedraal kapittel in Roermond, dat ook een belangrijke rol speelt bij de voordracht van een nieuwe bisschop. Uiteindelijk heeft paus Franciscus volgens de procedure over de benoeming beslist.

Smeets toonde zich in een toelichting woensdag hoopvol over de toekomst van de kerk in Limburg. “Je kunt wel zeggen dat de kerk op apegapen ligt, maar in het klein gaat het toch gewoon door.” Hij wees onder meer naar mensen uit Polen, die aansluiting zoeken bij parochies. “En er is een biddende kern, die blijft”, aldus Smeets.

Wanneer Smeets tot bisschop wordt gewijd, is nog niet bekend. Hij was zelf verrast toen hem gevraagd werd om bisschop te worden, zei hij woensdag. Hij had het niet zien aankomen. “Toen de pauselijke nuntius me belde en de secretaresse me met hem doorverbond, dacht ik: Help! Het zal toch niet!” Toch heeft hij ja gezegd.

Zijn wapenspreuk maakte de nieuwe bisschop woensdag ook bekend: “In Gods naam mensen lief hebben”.

Op de vraag of hij zich in de progressieve of conservatieve kant van de katholieke kerk bevindt, zei Smeets: “Ik wil me niet in een vakje laten stoppen”. “Ik probeer midden in de kerk en de wereld te staan. Ik deel de leer van de kerk, maar weet dat het leven wel eens anders kan lopen.” Dat paus Franciscus bij sommige katholieken omstreden is, weet Smeets: “Ik zie de paus als iemand die een discussie uit wil lokken”. Zelf ziet Smeets zich niet zo.

Everard de Jong blijft overigens hulpbisschop van Roermond.