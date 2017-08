Hans Tausen, reformator van Denemarken

Voor Nederlanders die Denemarken slechts oppervlakkig kennen, is de hervormer Hans Tausen een volslagen onbekende. Maar in de reeks van minder bekende reformatoren verdient hij een bijzondere plek.

Het verhaal van de Reformatie van Denemarken (en Noorwegen) is voor buitenstaanders meestal dat van de in Noord-Duitsland geboren Johannes Bugenhagen dat het officiële begin van de Reformatie in die landen markeerde. Maar onmiddellijk rijst de vraag of daar dan verder niemand woonde die als geestelijk leider de hervorming kon aanpakken. Daarom aandacht voor de Deense godgeleerde Hans Tausen.

Hans (of Johannes) Tausen werd in 1494 geboren in het Deense dorpje Birkende, op het eiland Fünen. Over zijn jonge jaren is niets bekend. Na het doorlopen van de Latijnse scholen van Odense en Slagelse trok hij het als zeer rijk bekend staande johannieter klooster in, dicht bij Slagelse. Vervolgens koos hij in 1516 voor een universitaire studie in het Noord-Duitse Rostock. Hij was een gemakkelijk lerende student met een talenknobbel.

Tausen werd gewijd tot priester, maar hij bleef studeren – eerst in Kopenhagen, daarna op advies van zijn prior in het Zuid-Nederlandse Leuven, waar hij Grieks en Hebreeuws leerde. Daar kwam hij in aanraking met bewonderaars van Erasmus en zijn humanisme. Tausen werd er enorm door geboeid. Hij besloot zijn talenkennis te richten op de vertaling van de Bijbel. Daarvoor ging hij naar Wittenberg. Hij leerde van Melanchthon het Grieks en Hebreeuws daar nog beter (1522-1524). Dankzij persoonlijk contact met Luther verdiepte hij zich in diens geschriften en koos uiteindelijk voor de Reformatie.

Monnik af

Terug in zijn Deense klooster werd hij niet zo gunstig ontvangen. Vanwege zijn reformatorische inzichten werd hij doorgestuurd naar Viborg, ver weg in Jutland. Zijn aankomst had plaats viel in de tijd dat de burgers van Viborg hun bisschop, Jorgen Friis, uit de stad hadden gewerkt. Daarna had men zich voorgenomen de lutherse Reformatie te omarmen. De komst van Tausen was daarbij zeer welkom.

Een van de eerste zaken wapenfeiten van Tausen was zijn breuk met het kloosterleven, in 1526. Hij had geleerd dat een kloostergelofte slechts iets menselijks was, en geen verdienste voor God. Hij verwachtte ook niets meer van de bescherming die de geestelijkheid normaal gesproken kreeg. Tausen legde dus zijn monnikspij af en vroeg als ‘gewone burger’ zijn medeburgers om bescherming. Dat was nodig, omdat er felle tegenstanders in Viborg rondliepen. Zij riepen dat „het vergif van Luther” steeds verder doordrong in de zielen van de bewoners van Jutland.

De bisschop van Fünen riep de burgers van Viborg in een brief op trouw te blijven aan de pauselijke kerk. Maar hij was zo wijs om geen strafmaatregelen aan te kondigen als men zich er niets van aantrok. De bisschop was zelf humanistisch georiënteerd en wist goed hoe gevoelig kerkelijke zaken lagen.

Hans Tausen liet zich niets door deze bisschop gezeggen. Hij reageerde met het traktaat ”Eine kurze Antwort auf den Brief des Bischofs” (1529). Punt voor punt weerlegde hij de inhoud van die brief. Hij begon met de wereldlijke macht van de kerk: de Heilige Geest leert nergens dat de kerk zich wereldlijk goed zal verwerven. De evangelischen in Viborg wilden zich juist alleen naar de woorden van Jezus Christus richten. De bisschop moest niet langer vasthouden aan menselijke instellingen van de paus: dat waren „leugenachtige woorden.” Deze toon is typerend voor Tausens reactie, net als de vele citaten van Luther in zijn tekst.

Tausen kon intussen preken, eerst op een kerkhof, later, toen de franciscaner ordebroeders waren verdreven, in de franciscaner kerk. Een grote menigte bezocht de diensten. In een vesperdienst liet hij gezangen in de moedertaal zingen. Zo verwierf hij veel sympathie. Toen er klachten kwamen over deze eigenzinnige monnik kon de bisschop niets beginnen: dankzij koninklijk ingrijpen werd Tausen beschermd door de plaatselijke magistraat. De burgers van Viborg blokkeerden de toegangen tot de stad.

Steeds meer geestelijken sloten zich bij Tausen aan. Intussen vertaalde hij geschriften van Luther. Zo won de reformatorische geest terrein. Koning Frederik I nodigde Tausen uit om in Kopenhagen te komen preken. In 1529 werd hij verbonden aan de Nikolaikerk, waar hij de Reformatie ook wilde doorvoeren.

De bevolking kwam massaal naar de kerk. Op ”Herrentag” in 1530, een vergadering van het Deense parlement, kwamen 21 luthersgezinde predikanten met een schriftelijke verklaring: de 43 ”Kopenhager Artikelen”, in het Latijn de ”Confessio Hafniensis”. Hoewel de bisschoppen van Denemarken zelfs de felle dr. Johannes Eck uit Ingolstadt inschakelden om Tausen in een godsdienstgesprek tot de orde te roepen, kwam daar niets van. Tausen zorgde intussen voor een toelichting op de 43 artikelen in de Deense taal. En de overheid bepaalde dat er alleen volgens de Heilige Schrift mocht worden gepreekt. Dat was weer een stapje op de weg naar volledige Reformatie.

Tausen ging aan het werk met de Deense vertaling van de eerste vijf boeken van Mozes. Naast andere publicaties ten dienste van de prediking stelde hij ook een kerkorde op en een reformatiereglement voor de universiteit van Kopenhagen.

Bugenhagen

Intussen had Denemarken een nieuwe koning gekregen die sterk betrokken was op verdere reformatie: Christiaan III. Hij liet de Wittenberger predikant Johannes Bugenhagen overkomen. Die stond bekend als een goede organisator; hij had meer dan eens een nieuwe kerkorde opgesteld. Zijn komst had tot gevolg dat (!) de Reformatie bij koninklijk besluit in Denemarken werd ingevoerd. Dit had veel consequenties: de omschakeling van de kerkelijke opleiding tot voorganger, nieuwe doelstellingen voor de kloosters en een vernieuwde prediking waarbij niet de traditie, maar de Heilige Schrift de enige norm was.

Hans Tausen werd in 1542 geïnstalleerd als superintendent (ofwel bisschop), waarbij hij verbonden werd aan de Domkerk van Ribe, aan de Noordzee. In dat ambt heeft Tausen negentien jaar gewerkt voor de Lutherse Kerk van Denemarken. Dat deed hij zowel door de prediking –ook vaak in Kopenhagen– als door het uitgeven van geschriften, waarin hij zo veel mogelijk de Deense taal hanteerde. Daarnaast was hij docent Hebreeuws aan de universiteit van Kopenhagen en lector aan de dom van Roskilde.

De Reformatie van Denemarken had ook gevolgen voor Noorwegen, waar destijds hetzelfde koningshuis regeerde. Ook daar werd het lutheranisme van bovenaf uitgeroepen tot staatsgodsdienst. Een ontwikkeling die niet bevorderlijk was voor een goede band van de gewone man met de kerk.

Dit is het elfde deel in een serie over minder bekende hervormers, in de aanloop naar de herdenking van 500 jaar Reformatie.

Eerbetoon

In 1561 overleed Hans Tausen in Ribe. Voor de dom in deze Deense stad staat zijn standbeeld. In 2004 werd een modern gedenkteken voor Tausens vroegere woning in Viborg onthuld. In de hoofdstad Kopenhagen kreeg een beeld van Tausen een plaats in het Reformatiemonument. En in de bekende Slotkerk van het Duitse Wittenberg is een raam gesierd met een afbeelding van deze Deense reformator. Met al deze stoffelijke herinneringen blijft de naam van Hans Tausen wel bekend – hopelijk nodigen ze velen uit voor een nadere kennismaking met deze ijverige reformator van Denemarken.