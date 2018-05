Handtekeningenactie voor behoud kerk Biddinghuizen

De protestantse kerk in Biddinghuizen moet plaatsmaken voor een multifunctioneel gebouw (MFG), zo heeft de gemeente besloten. Bewoners van het dorp in de Flevopolder zijn het hier niet mee eens en maken dat kenbaar door middel van een handtekeningenactie.

In de afgelopen weken hebben zo’n 800 mensen hun handtekening gezet voor het behoud van de kerk. Daniel Vandy, initiatiefnemer van de handtekeningenactie, vindt dat de kerk gezichtsbepalend is voor het dorp. „Het is een van de eerste gebouwen die in Biddinghuizen is neergezet”, zei hij onlangs tegen Omroep Flevoland. „Het is een bijzonder gebouw en een echt herkenningspunt.”

De kleinere rooms-katholieke kerk zal wel blijven staan. Volgens Vandy –die niet bij een van de kerken is aangesloten– is dat een onbegrijpelijke keuze. De handtekeningen zullen bij de presentatie van de plannen voor het multifunctioneel gebouw, op 16 mei, worden aangeboden.

Biddinghuizen is al jaren bezig met het plan om het dorpshuis, de sporthal en het kerkencentrum onder één dak te verzamelen. In februari werd er groen licht gegeven voor de bouw van het MFG.