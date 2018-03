Handreiking moet hereniging GKV-NGK begeleiden

Vrijgemaakt gereformeerden en Nederlands gereformeerden krijgen een handreiking om om te gaan met „het proces van heling en herstel” naar aanleiding van de kerkscheuring in 1967.

Dat is te lezen in de eerste nieuwsbrief ”Onderweg naar een kerk”, die vrijdag verscheen. De nieuwsbrief is een initiatief van de regiegroep hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

De handreiking is geschreven door de deputaten kerkelijke eenheid van de GKV en de commissie voor contact en samenspreking van de NGK, waarmee de regiegroep nauw samenwerkt. De regiegroep presenteert binnenkort ook andere plannen om het herenigingsproces in goede banen te leiden.

De handreiking is niet als een soort checklist of stappenplan bedoeld, aldus woordvoerder Ad de Boer van de regiegroep in de nieuwsbrief. „Zo werkt het natuurlijk niet. Wellicht zijn sommige gemeenten of gemeenteleden er nog niet aan toe. De werkelijkheid is weerbarstig. En bovenal: het is Gods Geest Die harten bij elkaar brengt, en niet onze methode.”

Gezamenlijke vergadering

De Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden uit een scheuring die zich in 1967 voltrok in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De achterliggende jaren is er gewerkt aan herstel van de relatie tussen de kerken. Dat proces mondde in 2017 uit in een gezamenlijke vergadering van de synodes van beide kerken, waarin besloten werd om aan te sturen op hereniging.

Volgens De Boer, oud-voorzitter van de landelijke vergadering van de NGK, zijn er „nog heel wat plaatsen waar pijn en verdriet over de breuk van vijftig jaar terug of over wat er korter geleden is gebeurd, nog onbesproken zijn.” Voor juist deze gemeenten is de handreiking volgens hem bedoeld.

De regiegroep wil werken aan verzoening en herstel, het doordenken van de missie en visie van de herenigde kerk, een blauwdruk maken voor de toekomstige indeling van het herenigde kerkverband en de kerkorde en het draagvlak voor de hereniging versterken. De Boer: „In gesprek met betrokkenen willen we werken aan een breed gedragen visie op hoe een herenigde kerk eruit kan zien.”