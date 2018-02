Handboek GKV: vrijgemaakten willen elkaar vasthouden

In de meeste plaatselijke gemeenten in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) proberen leden elkaar vast te houden in de discussie over het toelaten van vrouwen tot de ambten en de toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Dat concludeert ds. J. H. Kuiper uit Assen, schrijver van het dertig pagina’s tellende jaaroverzicht in het Handboek 2018 van de GKV, dat vrijdag verscheen.

Ds. Kuiper baseert zijn conclusie op een inventarisatie van berichten in kerkbodes. De generale synode van de GKV besloot in 2017 de ambten open te stellen voor vrouwen en aan te sturen op hereniging met de NGK. Plaatselijke gemeenten staan nu voor de vraag of ze die besluiten bekrachtigen. Ds. Kuiper: „Het valt mij op dat de meeste kerken en kerkenraden ervoor kiezen op deze punten een zorgvuldig proces met elkaar in te gaan en dat vrijwel algemeen het verlangen wordt uitgesproken elkaar te blijven vasthouden.”

De emeritus predikant noemt het „een opvallende verandering in cultuur” van de GKV dat plaatselijke kerken hier zo mee omgaan. Anderzijds is voor anderen de toelating van vrouwen tot de ambten „een toetssteen geworden voor rechtzinnigheid”, concludeert ds. Kuiper. Hij meent dat daarbij ook andere zaken in het geding zijn, zoals verschil in opvattingen over zondagsbesteding en kerkgang, aansluiten bij jongeren in de gemeente, inspelen op veranderingen in het kerk-zijn en individualisme versus gemeente-zijn.

Het statistisch overzicht in het Handboek 2018 meldt dat het aantal leden van de GKV vorig jaar met 1530 daalde tot 116.827. De 263 plaatselijke kerken worden gediend door 265 predikanten.