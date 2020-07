„Hagia Sophia mag moskee worden”

De voormalige kathedraal Hagia Sophia in Istanbul mag volgens de Turkse Hoge Raad weer worden veranderd in een moskee. Dat stelden Turkse media woensdag.

De discussie over het Unesco-monument loopt al jaren, maar is in een stroomversnelling gekomen. De Hagia Sophia was bijna duizend jaar de grootste kerk van de christelijke wereld. Het bouwwerk werd een moskee na de verovering van Constantinopel door de Ottomanen in 1453. De vader van het moderne Turkije, Atatürk, maakte er een museum van. Die beslissing zou nu worden teruggedraaid, meldde onder meer de Turkse krant Sabah. De Turkse Hoge Raad zou dat besluit met unanieme stemmen hebben genomen. Het besluit is nog niet officieel aangekondigd; de verwachting is dat dit binnen een week alsnog gebeurt.

Rusland waarschuwt Turkije over toekomstplannen Hagia Sophia

De laatste weken kwam er internationaal steeds meer kritiek op het Turkse voornemen. Onder meer van Griekenland en Rusland, want de Hagia Sophia was ooit het hart van het Oosters-orthodoxe christendom.