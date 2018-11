GZB zoekt pionier voor zendingsveld Tsjaad

De GZB wil graag in het Afrikaanse land Tsjaad aan de slag. De zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een verkenner die actief wil zijn in een van de armste staten ter wereld. „We gaan het lijden niet uit de weg.”

De GZB ziet „een open deur” voor het Evangelie in dit gebied, gelegen in Centraal-Afrika. „De kerk heeft ondersteuning nodig als het gaat om geloofsgroei van christenen en het ontwikkelen van een missionaire visie”, zegt regiocoördinator Jaap Haasnoot.

Een andere zendingsorganisatie vroeg de GZB om mee te helpen met de bouw van een theologische school in Tsjaad. „Daar werken we graag aan mee, maar we willen dit niet als een losstaande activiteit uitvoeren.”

In Tsjaad, waar Frans en Arabisch wordt gesproken, zijn onder meer Wycliffe Bijbelvertalers en hulporganisatie Woord en Daad actief. Toch denkt Haasnoot dat zijn organisatie, werkzaam in twintig landen, van toegevoegde waarde kan zijn. „Anderen gebruiken kerken soms als platform om hun werk op te zetten. Wij zoeken juist de samenwerking met de lokale gemeenten en proberen van hieruit een netwerk op te bouwen.”

Tegenwerking

Haasnoot denkt dat in Tsjaad een hogere macht werkt die het Evangelie wil weren. „Meerdere evangelisten die hier hebben gewerkt, kregen te maken met ziekte of geestelijke strijd. Het is erg zwaar om in dit land actief te zijn.” In het droge seizoen is het in de hoofdstad Ndjamena gemiddeld 40 graden Celsius.

Haasnoot woont zelf in Oeganda, een „wereld van verschil” met Tsjaad. „Hier zie ik heel veel zendingsorganisaties. De kerken zijn goed georganiseerd en het land is politiek stabiel. Die kunnen best wat meer zelf doen.”

De GZB bouwt haar activiteiten in landen waar de omstandigheden relatief goed zijn, zoals in Kenia, af. „We willen ons meer richten op moeilijke gebieden waar de hulp harder nodig is. Dat komt voort uit onze visie, waarin we het lijden op deze aarde niet uit de weg gaan.”

De moeilijke omstandigheden in Tsjaad zijn aanleiding voor de GZB om af te wijken van de reguliere werkwijze. „We willen eerst weten welke bijdrage we kunnen leveren aan de versterking van de kerken in Tsjaad. Daarom plaatsen we een verkenner in het land, die in een of twee jaar onderzoekt hoe de GZB het beste hulp kan bieden. Normaal gesproken vestigen we ons sneller in een nieuw gebied.”

Haasnoot benadrukt dat de verkennende fase ook aanleiding kan geven om niet actief te worden in het land.

Islam

Tsjaad is 38 keer groter dan Nederland, maar telt slechts 16 miljoen inwoners. De gemiddelde levensverwachting is 47 jaar.

In Tsjaad is ongeveer de helft van de bevolking islamitisch; 40 procent is christelijk, waarvan de helft rooms-katholiek.

Het Afrikaanse land kent godsdienstvrijheid. Christenen kunnen doorgaans in rust hun geloof uitoefenen. „Kerken mogen openbare diensten beleggen en worden niet vaak lastiggevallen”, zegt Haasnoot. „Maar als het erop aankomt, verliezen ze het wel van de moslims.”