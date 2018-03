GZB-zendingsdag: Veranderd door gezien te worden

Het gezicht van Uriël, een drugsgebruikende vechtjas uit de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, was getekend door de littekens. Maar in een kerkelijk opvangcentrum veranderde hij in iemand die weer kon lachen en niet meer vocht.

Dit voorbeeld gaf de Colombiaanse predikant ds. German Suarez tijdens de GZB-zendingsdag. „Door het opvangwerk mogelijk te maken, hebt u als achterban van de GZB meer naar onze kinderen omgezien dan de Colombiaanse regering en kerken. Gracias, dank u.”

Zaterdag sprak de predikant in Barneveld tijdens de jaarlijkse zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Die had als thema ”Laat je zien! Oog voor mensen om je heen”. Ds. Suarez –vertaald door GZB-zendingswerker Antonie Treuren– vertelde dat hij van jongs af besefte door God gezien en geliefd te zijn. Juist die liefde van God bewoog hem ertoe om om te zien naar de kinderen in de marge in de Colombiaanse hoofdstad. „Deze verwaarloosde en kwetsbare kinderen krijgen behalve een maaltijd ook naschoolse huiswerkgeleiding. Daardoor veranderen ze zichtbaar”, zo vertelde ds. Suarez. Hij noemde voorbeelden van kinderen en in hun kielzog van ouders, die na verloop van tijd trouwe kerkbezoekers werden.

Libanon

De tweede spreker, Heleen van de Berg, die als logopediste in Libanon vluchtelingen bijstaat in het kader van het Filemon Project, vroeg niet alleen aandacht voor vluchtelingen, maar ook voor een andere kwetsbare groep: gastarbeiders in Arabische landen. „De identiteitspapieren worden hun vaak ontnomen. Zij worden uitgebuit en op allerlei wijze misbruikt, ook seksueel. Niet alleen naar vluchtelingen, maar ook naar deze kwetsbaren moet als met ogen van Gods liefde worden omgezien”, aldus Van de Berg. Ze verhaalde van de groei van christelijke gemeenten in Libanon „die zich als olievlekken uitbreiden.”

Wat liefde en persoonlijke aandacht bewerkstellingen toonde ze aan met het voorbeeld van Cajan. Deze jongen met een Irakese vader en Ethiopische moeder kreeg logopedie. Daarna maakten zijn gebruikelijke woedeuitbarstingen plaats voor vriendelijke woorden. Ook vertelde Van den Berg over de Syrische moslimvrouw Hamal. Zij overwon haar afkeer van christenen en ging mee naar de kerk.

Ds. C. van Duijn, hervormd predikant in Delft, opende de zendingsdag met een meditatie over Zacheüs, „het Bijbelse verhaal van zien en gezien worden.” Volgens ds. Van Duijn ziet Jezus mensen in de marge, zoals Hij ook omkeek naar randfiguren zoals Zacheüs en Bartimeüs. Jezus denkt niet „Zacheüs kan de boom in”, omdat Hij mensen ziet die anderen niet willen zien.

Minderheid

„In Slowakije behoor ik als Hongaarse tot een achtergestelde minderheid, maar de vernederingen de vernederingen die Roma moeten doorstaan zijn daarmee niet te vergelijken.” Zo begon Zsuzska Tóth haar toespraak, die uit het Hongaars werd vertaald door József Bán. Slowakije telt 600.000 Romazigeuners. Niemand wil met deze mensen te maken hebben, aldus Tóth „Als de kerk niet naar deze gemarginaliseerden omziet, wie dan wel? Want de kerk van Christus is immers een dienende kerk?”

Ook Tóth had aanvankelijk een afkeer van zigeuners. In haar geboortedorp werd zij als middelbare scholiere eens door hen lastig gevallen. Totdat Tóth bij een zomerkamp een zigeunervrouw ontmoette die ze niet alleen voor het eigen volk, maar ook voor het Hongaarse volk hoorde bidden. Dat was voor haar een openbaring. „Nooit had ik een Hongaar voor Roma horen bidden, maar nu toen ik deze vrouw voor mijn volk hoorde bidden, was ik beschaamd. Ik ervoer een roeping om onder de Roma te werken.”

Jaap Haasnoot, GZB-regiocoördinator voor Zuid-Soedan, noemde het bemoedigen van ellendige mensen zijn voornaamste taak. „GZB-zendingswerkers zijn geen toeristen, ook geen waarnemers, maar als werkers echt betrokken bij mensen in hun situatie.” Wat dat inhoudt, illustreerde Haasnoot met praktijkvoorbeelden onder de vluchtelingen in Zuid-Soedan. „Graag laat ik hen vanuit Bijbel voorbeelden zien waaruit blijkt dat God naar kwetsbaren, wezen en weduwen omziet.”