GZB start noodhulp aan getroffen Nepal

De GZB komt in actie voor het door natuurgeweld getroffen Nepal. Dat maakte de zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland dinsdag bekend. Partnerorganisatie Asal Chhimekee Nepal (ACN) bezoekt getroffen dorpen in de Terai en begint met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften.

„De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de bevolking te helpen.” Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen.