GZB presenteert jaarverslag 2017

Voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) waren het afgelopen jaar 42 werkers actief in 37 landen.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie woensdag heeft gepresenteerd.

In totaal liepen er 187 projecten, waarvan ruim 30 procent in Afrika werd uitgevoerd en bijna een kwart in het Midden-Oosten. Zestien zendingswerkers en -echtparen werden voor kortere of langere tijd benoemd of uitgezonden. Drie zendingswerkers en drie echtparen keerden terug naar Nederland. In 2017 ontving de GZB voor 8,8 miljoen euro aan giften. Ruim 3 miljoen daarvan was afkomstig van kerkelijke gemeenten. Particulieren doneerden bijna 2 miljoen euro. Voor noodhulp werd zeven ton overgemaakt.