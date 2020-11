GZB lanceert podcast ”deel je leven”

Zendingsorganisatie GZB brengt sinds vorige week haar eerste podcast uit. In ”deel je leven” nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur.

Interviewer Reinald Molenaar spreekt met hen over hoe ze hun leven delen met de mensen om hen heen, over de invloed van culturele verschillen en over de veelkleurigheid van de wereldkerk. In de eerste aflevering komt Leendert Wolters, kerkplanter in Praag, aan het woord. In totaal zijn er vijf afleveringen. Behalve Wolters vertellen ook Ditteke den Hartog uit Malawi, Marjan Lindhout uit Nicaragua, Kees en Claudia Geluk uit Costa Rica en Harriëtte Smit uit Frankrijk hoe zij „hun leven en geloof delen” met de mensen om hen heen.