GZB lanceert gebedsapp

Zendingsorganisatie GZB heeft een gebedsapp gelanceerd. In de app wordt dagelijks een gebedspunt gedeeld voor „Gods wereldwijde kerk.” De app vervangt de gebedskalender waarin voor elke dag een gebedspunt stond voor het zendingswerk van de GZB.

Met de uitbraak van de coronapandemie was het volgens de GZB niet langer mogelijk om lang van tevoren een gebedspunt op te geven. De situatie per land veranderde te snel. De gratis app is zowel in de Google Play Store als de Apple Store te vinden onder de naam ”De GZB”.