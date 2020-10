Zendingsorganisatie GZB, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) en de IZB, vereniging voor zending in Nederland, hebben gezamenlijk de website www.daaromzijnwekerk.nl gelanceerd.

Het initiatief is bedoeld om in lokale gemeenten het gesprek over kerk-zijn in deze tijd te stimuleren. Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen de drie organisaties kerkenraden, Bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de site van het initiatief, of via Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen.