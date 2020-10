De hervormd-gereformeerde organisaties GZB, HGJB en IZB willen in lokale gemeenten het gesprek stimuleren over kerk-zijn in deze tijd.

Onder de naam #daaromzijnwekerk nodigen ze kerkenraden, Bijbelstudiegroepen en jongeren uit om via de website daaromzijnwekerk.nl, Facebook en Instagram hun ervaringen rond het thema te delen. Op een gezamenlijk platform staan onder meer themavideo’s om het gesprek te stimuleren. De ‘oogst’ uit gemeenten wordt ter inspiratie via social media gedeeld.