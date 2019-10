Zendingsorganisatie GZB zamelt geld in voor noodhulp aan de kerk in Noordoost-Syrië die getroffen is door de militaire inval van Turkije in het land. Dat meldde de organisatie woensdag.

In het getroffen gebied liggen drie gemeenten van de Syrische partnerkerk van de GZB. De bevolking verkeert in grote ongerustheid, schrijft de organisatie. Er is gebrek aan drinkwater, voedsel en brandstof.